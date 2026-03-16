Axios: Уиткофф и Аракчи возобновили контакты впервые после войны

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи возобновили прямой канал связи впервые с начала новой войны на Ближнем Востоке.
Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
По их информации, Аракчи якобы направил Уиткоффу «текстовые сообщения, в которых внимание заострялось на прекращении войны».
Собеседники портала отмечают, что в ходе контактов американская сторона отвергла требования Ирана о выплате репараций.
Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее на брифинге заявил, что Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что на него нападут снова.
Аббас Аракчи отмечал, что Вооружённые силы Ирана будут продолжать вести огонь до тех пор, пока глава американской администрации Дональд Трамп не осознает, что этот конфликт ошибочен.