Иран пообещал превратить нефтяные объекты США и союзников в «горы пепла»

Ранее Axios сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность захвата острова для «экономического нокаута» Ирана.
На Харке расположен крупнейший нефтяной терминал страны, через который проходит 90% иранского экспорта нефти.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее иранское агентство Tasnim опровергло сообщения о контактах главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
