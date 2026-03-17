В США заявили о первых контактах Уиткоффа и Аракчи, но в Иране опровергли

Инициатором контакта выступил Тегеран. Подробности переписки не разглашаются. При этом официальных переговоров между странами по-прежнему нет, уточнил источник. Однако по данным агентства Tasnim, информация о возобновлении контактов сторон не соответствует действительности.
Ранее Трамп не исключал возможности сделки с Ираном, но дал понять, что диалог будет вестись на его условиях. Собеседник Axios подтвердил: американский лидер не намерен уступать, но двери для переговоров не закрывает.
В свою очередь, Аракчи заявил, что Тегеран будет воевать до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не поймёт, что нападение на республику было ошибкой. Кроме того, министр настаивает на том, что Вашингтон обязан выплатить компенсацию за агрессию. А хозяин Белого дома отказался заключать сделку с Ираном, заявив, что предложенные условия «недостаточно хороши».
