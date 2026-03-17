Трамп: конфликт в Иране завершится очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во время церемонии в Белом доме, что конфликт в Иране завершится очень скоро.
По его словам, он «не займёт много времени».
Отвечая на вопрос, могут ли США закончить операцию уже на этой неделе, американский лидер ответил утвердительно, при этом выразил сомнение, что это произойдёт.
Ранее Трамп также заявил, что хочет войн меньше, чем кто-либо другой.
Посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми между тем отметил, что Тегеран не обращался к США с предложением переговоров.