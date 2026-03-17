Трамп заявил о скором завершении конфликта в Иране

Военная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако это произойдет не на текущей неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, конфликт в Иране не завершится на этой неделе, однако это произойдет достаточно скоро.
«Не думаю. Но это будет скоро», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.
В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.
В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.
В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.