Трамп заявил о скором завершении конфликта в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако не на текущей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Военная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако это произойдет не на текущей неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, конфликт в Иране не завершится на этой неделе, однако это произойдет достаточно скоро.

«Не думаю. Но это будет скоро», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.

В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.

В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

