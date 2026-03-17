«Дойдёт намного меньше денег»: что может ждать Украину из-за проблем с выделением кредита ЕС

В странах Евросоюза нарастает беспокойство из-за вето Венгрии на предоставление кредита Киеву, пишут западные СМИ. По их данным, в преддверии саммита ЕС этот нерешённый вопрос остаётся одним из главных и «раздражает лидеров» европейских государств. Как отмечают эксперты, промедление с предоставлением займа может привести к большим проблемам для Украины, ресурсы которой стремительно истощаются без подпитки извне.
В Евросоюзе всерьёз обеспокоены из-за жёсткой позиции властей Венгрии касательно выделения кредита Киеву, пишут западные СМИ в преддверии саммита ЕС, который пройдёт в Брюсселе 19—20 марта.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан строит свою текущую кампанию по переизбранию на тезисе о том, что конфликт на Украине обходится слишком дорого. Теперь Орбан вновь стремится оказаться в центре внимания: его угроза наложить вето на запланированный кредит ЕС в размере €90 млрд для Украины остаётся главным нерешённым вопросом саммита и раздражает лидеров», — отмечает Politico.
Журналисты приводят мнение высокопоставленного дипломата, по словам которого недовольство действиями Будапешта «достигло пика». Собеседник издания добавил, что за закрытыми дверями власти стран переходят к «гораздо более прямому, даже конфронтационному» тону общения с венгерской стороной.
«Нарушение Орбаном обещания поддержать кредит дало другим странам возможность подать на него в Суд Европейского союза за нарушение принципа “лояльного сотрудничества”, отметили два дипломата», — пишет Politico.
Однако они признали, что любые судебные разбирательства могут занять месяцы или даже годы, а это слишком долгий срок для Украины, которой кредит ЕС нужен уже в ближайшие месяцы, отмечает издание.
Ещё одним серьёзным поводом для тревоги в ЕС Politico называет влияние войны в Иране на Украину, в том числе из-за резкого роста цен на нефть.
«Лидеры (стран ЕС. — RT) также обеспокоены тем, что спрос на американское оружие для войны с Ираном лишит Киев столь необходимых вооружений, которые во многих случаях приобретаются на средства ЕС… Остаётся неясным, сможет ли европейская оборонная промышленность удовлетворить спрос», — пишет издание.
«Саммит ЕС по противодействию кризисам сорван… из-за очередного кризиса», — констатирует обозреватель Politico.
Давление Брюсселя.
При этом глава евродипломатии Кая Каллас выразила надежду на то, что на грядущем саммите ЕС страны всё-таки смогут убедить Венгрию «придерживаться договорённостей» по кредиту Украине на €90 млрд.
«Президент Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимаются этим вопросом. В конце этой недели у нас также будет саммит ЕС. Так что, надеюсь, мы подтолкнём Венгрию к тому, чтобы она согласилась… или нет, не согласилась, а придерживалась договорённостей, которые она также заключила», — приводит РИА Новости высказывание Каллас, которое она сделала перед началом совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
Кроме того, ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD пообещал, что страны ЕС продолжат давить на Орбана в вопросе предоставления кредита Киеву.
«Мы здесь очень настойчивы, мы здесь очень чётко выражаемся, и Венгрия должна знать, хочет ли она поддерживать европейскую солидарность, хочет ли она по-прежнему принадлежать к европейской семье и считает ли себя частью европейской команды или нет», — заявил немецкий политик.
Еврокомиссия.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава дипломатии ФРГ «очень грубо» пригрозил Будапешту, который защищает национальные интересы и не прекращает блокировать «важные решения ЕС в пользу Украины». Венгрии угрожают, что её политика «повлечёт за собой очень серьёзные последствия» для страны, добавил он.
По словам Сийярто, за 11 лет на посту министра он впервые столкнулся с подобными угрозами. Впрочем, дипломат подчеркнул, что такое давление не вынудит Венгрию изменить свой подход к Украине.
Добавим, что 8 марта словацкий премьер-министр Роберт Фицо объявил, что Братислава готова в случае необходимости перенять эстафету блокирования кредита для Киева.
«Самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно. Сейчас военный кредит на €90 млрд для Украины эффективно заблокирован, но я не наивен», — сказал Фицо в ходе видеообращения в соцсетях.
«Возможности не безграничны».
Как отмечают эксперты, задержка европейского кредита будет очень тяжёлым бременем для Украины.
«Для киевского режима такое развитие событий станет очень печальным, поскольку Украине не поступает сейчас прямая помощь от США. Поэтому так или иначе вся западная поддержка завязана на работе Евросоюза, у которого наблюдаются очень серьёзные проблемы с выделением кредита», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.
По его словам, ещё более серьёзной проблемой для ЕС может стать блокировка кредита для Киева также и со стороны Словакии.
«Перед Евросоюзом уже сейчас остро стоит вопрос относительно того, как вообще выходить из такого рода ситуаций. Этого в ЕС до сих пор не поняли. Ясно только то, что Брюсселю придётся идти на какую-то очень серьёзную реформу союза. Вообще всё это свидетельствует действительно о глубоком кризисе внутри содружества», — рассуждает Неменский.
В свою очередь, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что страны ЕС не смогут добиться от Венгрии согласия на одобрение кредита для Киева.
«Ничего у Брюсселя не выйдет, потому что нет никаких юридических оснований, есть только антироссийский угар и проукраинская эйфория, которая тоже со временем сбавляет обороты по мере усугубления внутренних проблем в ЕС. Венгрия — самостоятельное государство, которое само определяет политику по конкретным вопросам. При этом пока в ЕС месяцами договариваются о кредите для Киева, ресурсы Украины заметно истощаются — и речь идёт не только о вооружениях, но и о финансах», — подчеркнул Швейцер в разговоре с RT.
Как считает Неменский, целый ряд стран, которые открыто не выступают против предоставления кредита Киеву, сейчас с большим интересом наблюдают за ситуацией и переживают, скорее, за Венгрию, чем за Евросоюз.
«Поэтому политики в Брюсселе сейчас находятся в растерянности, поскольку они не могут спрогнозировать развитие ситуации. И все сейчас, конечно, ждут, какой будет обстановка в Венгрии, которая бросила вызов центральному органу власти в Брюсселе», — отметил Неменский.
Впрочем, по его мнению, даже если кредит Киеву будет надолго заблокирован, Брюссель попытается найти другие способы по поддержанию киевского режима на плаву.
«Так или иначе способ выделения средств для Украины будет найден, но, скорее всего, все эти проблемы приведут к тому, что до киевского режима дойдёт намного меньше денег, чем планировалось изначально», — считает Неменский.
Владимир Зеленский.
Он полагает, что, в частности, Брюссель будет решать финансовый вопрос, связанный с Украиной, за счёт так называемой коалиции желающих, которая на том или ином уровне ещё какое-то время может «подкармливать» киевский режим.
«То есть это будет происходить не через органы Евросоюза, а на национальном уровне. Ведущую роль в этом могут сыграть Париж, Берлин и Лондон, не входящий в ЕС, но участвующий в этом процессе», — сказал Неменский.
Схожего мнения придерживается и директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Пока Европейский союз вышел из положения за счёт того, что фактически собирает донаты на поддержку Украины среди стран — участниц ЕС в частном порядке. Во всём этом могут быть активно задействованы Германия, Дания, Нидерланды. Однако как долго они смогут подпитывать таким образом киевский режим — большой вопрос, поскольку и ресурсы государств Европы тоже не безграничны», — резюмировал собеседник RT.