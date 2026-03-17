Медведев рассказал, в чём он лучше Алькараса и Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в чём он лучше испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, в чём он лучше испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Я лучше Карлоса подавал, однако Янник подавал намного лучше меня в финале и намного лучше всех вообще, с кем я играл в этом году. В розыгрышах, в принципе, у нас была борьба, но он подавал очень хорошо, и это, скажем так, давит на тебя, ты устаёшь. В чём они лучше? В стабильности, в том, что они так играют весь год. У меня больше бывают провалы», — приводит его слова «Больше!».

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев переиграл испанца, но в финале уступил итальянцу.

