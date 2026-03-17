ГД обсудит соглашение между РФ и Белоруссией об исполнении постановлений судов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании обсудят ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о взаимном исполнении судебных постановлений. Также на повестке — ратификация соглашения с Таджикистаном о медосвидетельствовании трудовых мигрантов для работы в России, законопроекты об автофиксации нарушений требований ОСАГО и об информировании граждан через «Госуслуги» о заключенных ими кредитных договорах.
Законопроект о ратификации соглашения между РФ и Белоруссией о взаимном исполнении судебных постановлений был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2024 года. Оно предусматривает, что постановления, которые выносятся судами одной страны, будут исполняться во второй стране без дополнительных процедур.
Депутаты также рассмотрят ратификацию соглашения между Россией и Таджикистаном о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов из республики для въезда на территорию РФ. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ и подписан в Душанбе в октябре 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, вступление документа в силу будет способствовать развитию отношений между странами и обеспечит правовую основу для медосвидетельствования трудовых мигрантов из Таджикистана.
Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект, который ограничивает начисление штрафов за езду без полиса ОСАГО, зафиксированную автоматическими камерами фото- и видеофиксации, одним штрафом в течение суток. Документ внесен в ГД группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно законопроекту, если автомобиль зафиксирован без полиса ОСАГО несколько раз в течение суток, повторные штрафы начисляться не будут.
Об уведомлении через «Госуслуги» о кредитах.
Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через «Госуслуги» о подписании кредитного договора. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.
Согласно законопроекту, кредитные и микрофинансовые организации должны уведомлять заемщика о подписании индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа). Если на договор распространяется период охлаждения, необходимо уведомить о возможности отказа от договора в этот период и предоставить контактные данные кредитора для отказа через «Единый портал государственных услуг». Для этого банки и МФО должны будут передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий кредитного договора (займа). Если действует период охлаждения, потребуется сообщать о праве отказа от кредита и контактных данных кредитора.
Квалифицированное бюро кредитных историй, в свою очередь, обязано направить через «Госуслуги» субъекту кредитной истории — физлицу информацию о договоре потребительского кредита (займа) при наличии у него подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».