ГД обсудит соглашение между РФ и Белоруссией об исполнении постановлений судов

Депутаты также рассмотрят ратификацию соглашения между Россией и Таджикистаном о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов из республики для въезда на территорию РФ. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ и подписан в Душанбе в октябре 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, вступление документа в силу будет способствовать развитию отношений между странами и обеспечит правовую основу для медосвидетельствования трудовых мигрантов из Таджикистана.