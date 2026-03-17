ABC: число раненых во время операции против Ирана военных США достигло 200

Тяжелые ранения получили 10 солдат, 180 вернулись на службу, сообщила телекомпания.

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 200 американских военнослужащих получили ранения в ходе военной операции США против Ирана. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Тима Хокинса.

По его сведениям, 10 военных получили тяжелые ранения, 180 вернулись на службу.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
