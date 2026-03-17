Трамп заявил, что хочет войн меньше, чем кто-либо другой

Выступая в Белом доме, он подчеркнул, что те, кто считает недопустимым наличие ядерного оружия у Ирана, должны поддерживать текущую военную операцию.
«Я не хочу войн», — сказал Трамп.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае удара США по острову Харк все нефтегазовые объекты стран-агрессоров превратятся в «горы пепла».
