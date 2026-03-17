МИД Ирана опроверг контакты с Уиткоффом

ТЕГЕРАН, 17 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

Источник: РИА "Новости"

Ранее издание Axios со ссылкой на источники утверждало, что Аракчи в последние несколько дней якобы отправлял Уиткоффу текстовые сообщения, посвященные прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоятся до того, как его работодатель принял решение убить дипломатию еще одной незаконной военной атакой на Иран», — написал Аракчи в соцсети X.

По его словам, любые подобные утверждения могут быть направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше