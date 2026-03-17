Иран пообещал превратить нефтяные объекты США в «горы пепла» при атаке на Харк

Если Соединённые Штаты ударят по энергетическим системам иранского острова Харк, все нефтегазовые объекты той страны, откуда США попробуют нанести удар, превратятся в «горы пепла».
Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
«Если США совершат нападение на объекты на острове Харк и нефтяной терминал на острове, все нефтегазовые объекты страны-агрессора немедленно превратятся в груду пепла», — цитирует его агентство Fars.
Ранее Пентагон заявил о поражении более 90 военных целей на иранском острове Харк.
Американский лидер Дональд Трамп между тем утверждал, что при необходимости США вновь нанесут удар по острову.