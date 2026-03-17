В Словакии сомневаются, что Украина восстановит «Дружбу» через шесть недель

Сроков возобновления прокачки нефти было названо очень много, пояснил словацкий министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Словакия ставит под сомнения заверения Украины о возможном восстановлении нефтепровода «Дружба» через шесть недель. Это следует из заявления министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара по итогам встречи глав МИД государств — членов Евросоюза.

«Мы заслушали министра иностранных дел Украины. Лично меня интересовало, главным образом, какую позицию господин министр займет по поводу нефтепровода “Дружба”. Это тема, которая нас максимально интересует, — сообщил Бланар журналистам. — Должен констатировать, что, по словам украинской стороны, нефтепровод “Дружба”, возможно, будет доступен только через шесть недель. Мы сомневаемся в этом, потому что сроков [возобновления прокачки нефти в Словакию] было названо уже очень много».

Нефть по «Дружбе» не поступает в Словакию и Венгрию с 27 января. Словацкое правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию с нефтью в республике и в ответ прекратило поставки электричества и дизтоплива на Украину. В Братиславе не исключают введения новых ограничительных мер по отношению к этой стране, если ее подход к ситуации с трубопроводом не изменится.

