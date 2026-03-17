В Словакии сомневаются, что Украина восстановит «Дружбу» через шесть недель

«Мы заслушали министра иностранных дел Украины. Лично меня интересовало, главным образом, какую позицию господин министр займет по поводу нефтепровода “Дружба”. Это тема, которая нас максимально интересует, — сообщил Бланар журналистам. — Должен констатировать, что, по словам украинской стороны, нефтепровод “Дружба”, возможно, будет доступен только через шесть недель. Мы сомневаемся в этом, потому что сроков [возобновления прокачки нефти в Словакию] было названо уже очень много».
Нефть по «Дружбе» не поступает в Словакию и Венгрию с 27 января. Словацкое правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию с нефтью в республике и в ответ прекратило поставки электричества и дизтоплива на Украину. В Братиславе не исключают введения новых ограничительных мер по отношению к этой стране, если ее подход к ситуации с трубопроводом не изменится.