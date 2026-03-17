Иран пригрозил США «горами пепла» в случае атаки на остров Харк

Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае удара США по объектам острова Харк и его нефтяному терминалу Иран немедленно нанесет ответный удар по нефтегазовой инфраструктуре стран, с территории которых будет совершена атака, и эти объекты будут превращены в горы пепла.