Иран пригрозил США «горами пепла» в случае атаки на остров Харк

Нефтегазовые объекты стран Ближнего Востока могут быть превращены в «горы пепла», если США решат атаковать иранский остров Харк.

Источник: Аргументы и факты

Нефтегазовые объекты стран Ближнего Востока могут быть превращены в «горы пепла», если США решат атаковать иранский остров Харк. Об этом сообщил официальный представитель Генерального штаба армии Ирана Абольфазль Шекарчи, заявление которого приводит агентство Fars.

Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае удара США по объектам острова Харк и его нефтяному терминалу Иран немедленно нанесет ответный удар по нефтегазовой инфраструктуре стран, с территории которых будет совершена атака, и эти объекты будут превращены в горы пепла.

«Если США нападут на объекты острова Харк и его нефтяной терминал, сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла», — заявил Шекарчи.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.

В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.

В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше