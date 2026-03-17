Трамп утверждает, что «возьмёт» Кубу

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему, вероятно, «выпадет честь взять Кубу».
«Думаю, мне выпадет честь взять Кубу. Это большая честь. Взять Кубу — в той или иной форме, да. Освобожу ли я её, возьму ли её — думаю, я могу сделать с ней всё, что захочу», — сказал политик журналистам во время мероприятия в Белом доме.
При этом он добавил, что Куба сегодня является очень ослабленной страной.
Ранее Куба и Соединённые Штаты провели переговоры, направленные на урегулирование существующих разногласий.
Агентство Bloomberg пишет, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая использование экономической зависимости страны от Вашингтона.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель между тем заявил, что его страна готова продолжать диалог с США на основе принципов равенства.