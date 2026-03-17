Трамп считает, что ему будет принадлежать честь «взятия Кубы»

«Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь», — утверждал американский лидер. Когда у него переспросили, действительно ли он имеет в виду «взятие Кубы», он ответил утвердительно. «Да, в какой-то форме», — сказал Трамп. «Имею в виду — неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду», — полагает американский лидер.