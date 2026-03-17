Трамп считает, что ему будет принадлежать честь «взятия Кубы»

Президент США считает, что мог бы делать с республикой «все, что хочет».

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что ему будет принадлежать честь «взятия Кубы». Он заявил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома после подписания указа об ужесточении мер борьбы с мошенничеством при реализации различных программ госпомощи малоимущим.

«Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь», — утверждал американский лидер. Когда у него переспросили, действительно ли он имеет в виду «взятие Кубы», он ответил утвердительно. «Да, в какой-то форме», — сказал Трамп. «Имею в виду — неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду», — полагает американский лидер.

Он отказался уточнить, ориентируются ли США в развитии ситуации вокруг Кубы на сценарий, который ближе к ситуации вокруг Венесуэлы или который ближе к положению вокруг Ирана. «Не могу вам этого сказать. Могу сказать, что они (власти в Гаване — прим. ТАСС) ведут с нами переговоры», — заявил Трамп.

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». Глава государства отметил, что цели диалога — выявление требующих решения проблем и поиск решений, а также «определение готовности обеих сторон к конкретным действиям на благо народов обеих стран» и «определение областей сотрудничества для противодействия угрозам и обеспечения безопасности и мира». Куба выразила готовность вести этот процесс на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, а также к суверенитету и самоопределению правительства в Гаване, добавил Диас-Канель.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше