Аракчи опроверг контакты с Уиткоффом во время конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщение о возобновлении контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом уже после начала операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.

Об этом дипломат написал в соцсети Х.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель принял решение убить дипломатию ещё одной незаконной военной атакой на Иран», — говорится в публикации.

Аракчи предположил, что подобные утверждения могут быть направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность.

О том, что Уиткофф и Аракчи якобы возобновили контакты впервые после войны, ранее писали в Axios.

Американский лидер Дональд Трамп между тем заявил, что конфликт в Иране завершится очень скоро.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше