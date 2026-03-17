Посол Ирана выразил благодарность Путину

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Тегеран благодарен президенту РФ Владимиру Путину и российскому правительству за гуманитарную помощь, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, подчеркнув, что исламская республика особенно нуждается в медикаментах и медоборудовании.

Источник: © РИА Новости

«Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству», — заявил посол в беседе с газетой «Известия».

По его словам, «российские коллеги планируют отправить новые партии гуманитарной помощи».

«Понятно, что мы нуждаемся в гуманитарной помощи, особенно в медикаментах и медицинском оборудовании», — сказал посол.

Ранее, 12 марта, в азербайджанской государственной погранслужбе сообщали РИА Новости, что гуманитарная помощь для Ирана, доставленная самолетом МЧС России в азербайджанский город Ленкорань, была отправлена на грузовиках в Иран.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
