Посол Ирана Джалали выразил благодарность Путину за гуманитарную помощь

Тегеран благодарен президенту России Владимиру Путину и российскому правительству за гуманитарную помощь, заявил в беседе с газетой «Известия» посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству», — сказал дипломат.
При этом он добавил, что российские коллеги планируют отправить новые партии гуманитарной помощи.
Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран попросил у России гуманитарную помощь.
