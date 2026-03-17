Посол Ирана Джалали выразил благодарность Путину за гуманитарную помощь

Тегеран благодарен президенту России Владимиру Путину и российскому правительству за гуманитарную помощь, заявил в беседе с газетой «Известия» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Тегеран благодарен президенту России Владимиру Путину и российскому правительству за гуманитарную помощь, заявил в беседе с газетой «Известия» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что российские коллеги планируют отправить новые партии гуманитарной помощи.

Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран попросил у России гуманитарную помощь.

Позже сообщалось, что МЧС России транспортным самолётом Ил-76 доставило в Азербайджан свыше 13 т гуманитарной помощи, которая в последующем была передана уполномоченным представителям Ирана.

