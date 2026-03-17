Azur Air опровергла информацию о переговорах по продаже

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Azur Air опровергла информацию о том, что она ведет переговоры о продаже авиакомпании, подчеркнув, что никаких разговоров с потенциальными покупателями не проводится.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что маркетплейс Wildberries якобы ведет переговоры о приобретении авиакомпании Azur Air.

Представители Azur Air опровергли сообщения о каких-либо переговорах касательно продажи авиакомпании. Они заявили, что эта информация абсолютно не соответствует действительности, и подобные переговоры с потенциальными покупателями не проводятся.

В компании добавили, что продолжают осуществлять свои рейсы в полном соответствии с запланированной программой полетов.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше