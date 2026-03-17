Собянин: система ПВО отразила атаку одного БПЛА, летевшего на Москву

Силами ПВО Минобороны была отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал чистой эскалацией попытки украинских дронов атаковать Москву.
Также сообщалось, что обломки БПЛА обнаружили на территории гимназии в Костроме.
