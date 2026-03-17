Хакеры уничтожили 12 петабайт данных в рамках кибератаки на Stryker

Pres TV: хакеры уничтожили 12 петабайтов данных американской компании Stryker.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Хакеры из группировки Handala в рамках массированной кибератаки на американскую компанию Stryker, производящую медицинское оборудование, уничтожили 12 петабайтов данных, сообщает иранский телеканал Press TV.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на бюллетень министерства внутренней безопасности (МВБ) США сообщал, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке ведомство предупредило об угрозе террористических актов и кибератак.

«Хакерская группировка Handala Hack Team заявляет о проведении масштабной кибератаки на медицинского технологического гиганта Stryker и необратимом удалении 12 петабайт данных (1 петабайт равен миллиону гигабайтов — ред.)», — говорится в сообщении телеканала.

После заявления Handala о взломе в соцсетях появилось предупреждение о готовящихся в ближайшем будущем разоблачениях. В частности, хакеры предупредили, что «высокопоставленным чиновникам иранского отделения “Моссада”, возможно, стоит в эти дни быть особенно внимательными».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше