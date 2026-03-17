«Занять место Советского Союза»: западные СМИ — о целях давления США на Кубу

Западные СМИ задаются вопросом: каковы цели жёсткой политики Вашингтона против Гаваны? Как сообщает Reuters, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале переговоров с США на фоне тяжёлого энергетического кризиса, вызванного американской нефтяной блокадой. Страны Латинской Америки не осмеливаются помогать Острову свободы, опасаясь гнева Белого дома, пишет The New York Times. Responsible Statecraft обращает внимание на попытки Ватикана выступить посредником между Вашингтоном и Гаваной. В CNN полагают, что администрация Трампа делает ставку на контакты с влиятельными кубинцами. По мнению журналистов Bloomberg, США хотят стать единственной силой, от которой зависит выживание Кубы.