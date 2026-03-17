«Занять место Советского Союза»: западные СМИ — о целях давления США на Кубу

Западные СМИ задаются вопросом: каковы цели жёсткой политики Вашингтона против Гаваны? Как сообщает Reuters, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале переговоров с США на фоне тяжёлого энергетического кризиса, вызванного американской нефтяной блокадой. Страны Латинской Америки не осмеливаются помогать Острову свободы, опасаясь гнева Белого дома, пишет The New York Times. Responsible Statecraft обращает внимание на попытки Ватикана выступить посредником между Вашингтоном и Гаваной. В CNN полагают, что администрация Трампа делает ставку на контакты с влиятельными кубинцами. По мнению журналистов Bloomberg, США хотят стать единственной силой, от которой зависит выживание Кубы.
Политика нынешней администрации США по оказанию давления на Кубу — снова в фокусе внимания западных СМИ.
Белый дом «закручивает гайки», пишет Bloomberg: в результате почти полной топливной блокады остров столкнулся с тяжелейшим энергетическим кризисом.
«В то время как США продолжают наносить удары по Ирану, в Вашингтоне распространяются слухи о возможности военного свержения коммунистического режима Кубы — отчасти эти слухи подпитывает риторика Трампа и его союзников, включая сенатора Линдси Грэма*», — говорится в статье.
Так, согласно заявлениям главы Белого дома, США намерены решать кубинский вопрос по окончании войны с Ираном, передаёт Bloomberg.
«Я думаю, мы довольно скоро либо заключим сделку, либо сделаем то, что потребуется, — приводит агентство слова Трампа. — Мы ведём переговоры с Кубой, но сначала мы займёмся Ираном, а потом Кубой».
Информационное агентство отмечает, что разговоры о возможном свержении кубинского правительства возобновились после того как 3 января США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Reuters, в свою очередь, указывает на попытки диалога между Гаваной и Вашингтоном на фоне «сохраняющейся повышенной напряжённости».
В пятницу, 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна начала переговоры с Соединёнными Штатами, и выразил надежду на то, что сторонам удастся «отойти от конфронтации», говорится в статье.
«Несмотря на возобновление контактов, между правительствами двух стран сохраняются значительные разногласия, — констатирует агентство. — Официальные лица США высказываются о том, что любое ослабление давления, вероятно, будет зависеть от политических и экономических уступок со стороны Гаваны. А кубинские лидеры настаивают, что переговоры должны вестись с уважением к независимости острова».
«Экономическое удушение».
Тем временем последствия блокады со стороны США серьёзно сказались на жизни кубинцев: как отмечает Reuters, работа электростанций и транспортных сетей на острове зависит именно от поставок нефти.
«Нехватка топлива вынудила власти ввести плановые отключения электроэнергии по всей стране и ограничить некоторые коммунальные услуги», — сообщает агентство.
По оценке журналистов CNN, ситуация на Острове свободы «приближается к гуманитарному бедствию». Ослабленная десятилетиями санкций США, Куба переживает «один из самых серьёзных кризисов за много лет», говорится в статье.
«Повсеместно наблюдаются перебои с электричеством, больницы сокращают количество операций, обостряется нехватка топлива и продовольствия, а туризм приходит в упадок», — описывает ситуацию CNN.
Ранее Куба получала нефть от Венесуэлы на льготных условиях, однако после американского рейда на Каракас и похищения президента Мадуро всё изменилось, напоминают авторы статьи.
«Разрыв отношений Венесуэлы с Кубой является частью более широкой стратегии Вашингтона по свержению коммунистического правительства в Гаване, — объясняют журналисты. — С середины декабря Вашингтон блокировал поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, что привело к экономическому удушению острова».
Со своей стороны, The New York Times (NYT) пишет, что на протяжении десятилетий Куба считалась идеологическим ориентиром для левых политических движений по всей Латинской Америке, а теперь новые правительства в регионе не осмеливаются помочь островному государству.
«Фидель Кастро и его длинноволосые партизаны вдохновляли тем, что побороли неграмотность, расширили систему здравоохранения и повысили продолжительность жизни, — напоминает газета. — Даже противники зачастую были вынуждены уважать Кубу как непоколебимый оплот сопротивления сменяющимся американским президентам».
«Готова ли Латинская Америка бросить Кубу?».
Теперь же, по прогнозам издания, лидеры трёх самых густонаселенных стран региона — Бразилии, Мексики и Колумбии — не станут предоставлять Кубе топливо из-за боязни навлечь на себя гнев США.
«Любой жест независимости сейчас сопряжён с угрозой немедленного, разрушительного возмездия (со стороны Соединённых Штатов. — RT)», — заявляет мексиканский политолог Хесус Сильва Эрцог Маркес.
Лидеры Латинской Америки в настоящее время считают, что цена поддержки Кубы «слишком высока», резюмирует NYT.
«Избежать кровопролития».
В то время как США «усиливают давление на Гавану после смертоносных бомбардировок Каракаса и Тегерана», значимую роль в урегулировании разногласий может сыграть Ватикан, пишет Responsible Statecraft.
«Святой Престол надеется вернуть себе роль ключевого посредника между Вашингтоном и Гаваной», — говорится в материале.
Сообщается, что Папа Римский Лев XIV недавно принимал министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, а в Риме состоялась встреча высокопоставленных дипломатов из США и Ватикана.
Responsible Statecraft выражает оптимизм по поводу этих дипломатических усилий.
«Возможность заключения соглашения, которое позволило бы избежать кровопролития, распада государства и массовой миграции, появилась как нельзя кстати. Госсекретарь Марко Рубио, который долгое время добивался смены режима в Гаване, похоже, отказался от требований немедленных политических перемен на острове, — утверждает автор статьи. — В конце прошлого месяца он заявил, что постепенная экономическая реформа может открыть путь к улучшению двусторонних связей».
«Ватикан без лишнего шума берёт на себя более активную роль в американо-кубинских переговорах».
Издание отмечает и другие «позитивные сигналы» — решение США позволить продажу топлива частному сектору Кубы в условиях фактической нефтяной блокады, а также доставку гуманитарной помощи на сумму $9 млн через католическую церковь.
Хотя этих шагов недостаточно, чтобы смягчить разрушительные последствия американской экономической блокады, они показывают, что Белый дом «опасается спровоцировать гуманитарную катастрофу и крах режима недалеко от побережья Флориды в год выборов», полагает автор.
Между тем CNN высказывает предположение, что официальные лица США «изучают контакты с влиятельными фигурами на Кубе», ориентируясь на свой предыдущий опыт с Венесуэлой.
«Решение Вашингтона оставить у власти в Венесуэле некоторых союзников Мадуро, в том числе разрешить вице-президенту Делси Родригес исполнять обязанности президента, сигнализировало о том, что администрация Трампа, возможно, предпочла бы договориться с конкурирующими группировками на Кубе, а не добиваться полной смены режима», — говорится в статье.
«В условиях давления США на Кубу представитель семьи Кастро, известный как “Краб”, появляется на публике. Вот почему это важно».
Так, по сообщениям американских СМИ, госсекретарь США Марко Рубио якобы встречался с Раулем Гильермо Родригесом Кастро. 41-летний внук Рауля Кастро недавно был замечен рядом с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем на двух публичных мероприятиях, передаёт CNN.
«Некоторые аналитики и многие кубинцы считают, что Родригес Кастро приобретает всё большую известность и даже может взять на себя руководящую роль в случае смены правительства», — утверждают журналисты.
В свою очередь Bloomberg пишет, что цель Белого дома — «использовать американское экономическое давление, чтобы сделать страну (Кубу. — RT) финансово зависимой от Вашингтона».
«Коммунистические лидеры (Кубы. — RT) десятилетиями сопротивлялись давлению США», — напоминает агентство.
Теперь, по мнению автора статьи, Соединённые Штаты надеются «занять место своего бывшего соперника, Советского Союза», который долгое время поддерживал Кубу на плаву.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.