Посол Ирана в РФ: Москва может направить новую партию гумпомощи для Тегерана

Казем Джалали отметил, что Иран благодарен России за поддержку.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия может направить новую партию гуманитарной помощи Ирану после недавней поставки более 13 тонн медикаментов. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью «Известиям».

«Что касается гуманитарной помощи: мы получили первую партию через территорию Азербайджанской Республики. Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству. Я так понимаю, российские коллеги планируют отправить новые партии гуманитарной помощи», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, за гуманитарной помощью. МЧС РФ сообщало о доставке грузов через территорию Азербайджана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше