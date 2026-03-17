Посол Ирана в РФ: Москва может направить новую партию гумпомощи для Тегерана

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия может направить новую партию гуманитарной помощи Ирану после недавней поставки более 13 тонн медикаментов. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью «Известиям».
«Что касается гуманитарной помощи: мы получили первую партию через территорию Азербайджанской Республики. Мы благодарны президенту России Владимиру Путину и российскому правительству. Я так понимаю, российские коллеги планируют отправить новые партии гуманитарной помощи», — отметил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран обратился к дружественным государствам, включая Россию, за гуманитарной помощью. МЧС РФ сообщало о доставке грузов через территорию Азербайджана.