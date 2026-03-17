Цена на российскую нефть в Индии достигла максимума за четыре года

Bloomberg: цена на нефть Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Стоимость российской нефти марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с начала 2022 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Argus Media зафиксировало, что в пятницу цена нефти Urals на западном побережье Индии поднялась до 98,93 доллара за баррель. Такой показатель, по данным агентства, является рекордным на этом направлении с начала 2022 года.

В то же время скидка на Urals, поставляемую в индийские порты, относительно глобального эталона Brent уменьшилась до 4,8 доллара за баррель, что стало минимальным значением за более чем четыре месяца, сообщает Блумберг.

Власти США предпринимают усилия для снижения высоких цен на нефть, вызванных нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Сначала Вашингтон снял санкции с закупок Индией российской нефти, которая была загружена на танкеры до 5 марта, а затем были сняты ограничения со всей российской нефти и нефтепродуктов, размещенных на судах по состоянию на 12 марта. Теперь любая сделка с этими продуктами не подлежит рестрикциям, ранее установленным США.

