Цена на российскую нефть в Индии достигла максимума за четыре года

Власти США предпринимают усилия для снижения высоких цен на нефть, вызванных нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Сначала Вашингтон снял санкции с закупок Индией российской нефти, которая была загружена на танкеры до 5 марта, а затем были сняты ограничения со всей российской нефти и нефтепродуктов, размещенных на судах по состоянию на 12 марта. Теперь любая сделка с этими продуктами не подлежит рестрикциям, ранее установленным США.