Цена на российскую нефть в Индии достигла максимума за четыре года

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Стоимость российской нефти марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с начала 2022 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ценовое агентство Argus.
В то же время скидка на Urals, поставляемую в индийские порты, относительно глобального эталона Brent уменьшилась до 4,8 доллара за баррель, что стало минимальным значением за более чем четыре месяца, сообщает Блумберг.
Власти США предпринимают усилия для снижения высоких цен на нефть, вызванных нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран. Сначала Вашингтон снял санкции с закупок Индией российской нефти, которая была загружена на танкеры до 5 марта, а затем были сняты ограничения со всей российской нефти и нефтепродуктов, размещенных на судах по состоянию на 12 марта. Теперь любая сделка с этими продуктами не подлежит рестрикциям, ранее установленным США.