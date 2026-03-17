Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS официально уведомил компанию «Укрэнерго» о расторжении соглашения о взаимной аварийной помощи, сообщает украинская энергокомпания.
Компания «Укрэнерго» в своем заявлении утверждает, что после ряда публичных заявлений в феврале и марте они получили от словацкого оператора электроэнергосистемы SEPS официальное извещение о том, что договор о взаимной аварийной помощи в одностороннем порядке будет расторгнут. Завершение действия этого соглашения планируется в мае этого года.
В «Укрэнерго» добавили, что причины расторжения договора словацкой стороной не были разъяснены. Тем не менее, поставки электроэнергии из Словакии в Украину продолжатся без каких-либо ограничений.
Восемнадцатого февраля правительство Словакии заявило о кризисной ситуации из-за нехватки нефти для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, который зависит от поставок по нефтепроводу «Дружба» из России. В связи с этим из государственных резервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Киев приостановил транзит российской нефти через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, объясняя это повреждением трубопровода. Однако власти Словакии считают, что трубопровод остается в рабочем состоянии, а остановка поставок является политическим шагом Украины с целью шантажа.