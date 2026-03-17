Квартиры в Нью-Йорке и ненависть к России: Где живут и чем занимаются внуки Хрущёва

Нина Хрущёва* окончила филфак МГУ и в 1991 году вместе с сестрой Ксенией Хрущёвой перебралась в США, где они поступили в университет. Их можно назвать и внучками, и правнучками Никиты Сергеевича. Дело в том, что их дед, старший сын генсека Леонид, пропал без вести на фронте во время Великой Отечественной войны. Никита Хрущёв удочерил его дочь Юлию, то есть свою внучку и мать Нины с Ксенией.