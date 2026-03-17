Трамп прокомментировал планы в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью «взять Кубу».
Американский лидер ранее уже угрожал «недружественным переворотом» на Кубе.
«Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь», — сказал Трамп в Белом доме.
Он уточнил, что подразумевает под этим «взять Кубу в какой-то форме».
«Я имею в виду, освобожу ли я ее, возьму ли ее — думаю, я мог бы сделать с ней всё, что захочу», — добавил он.
Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.