Трамп прокомментировал планы в отношении Кубы

Трамп заявил, что для него будет честью взять Кубу.

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет честью «взять Кубу».

Американский лидер ранее уже угрожал «недружественным переворотом» на Кубе.

«Это будет честь — взять Кубу. Это большая честь», — сказал Трамп в Белом доме.

Он уточнил, что подразумевает под этим «взять Кубу в какой-то форме».

«Я имею в виду, освобожу ли я ее, возьму ли ее — думаю, я мог бы сделать с ней всё, что захочу», — добавил он.

Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше