Посол Джалали: Иран будет требовать от США и Израиля компенсацию за удар по школе

Тегеран намерен требовать от США и Израиля компенсацию за удар по школе в Минабе, требования направлены в международные инстанции, заявил в беседе с газетой «Известия» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Наш министр иностранных дел Аббас Аракчи фактически ежедневно направляет письма и сообщения в адрес международных организаций с тем, чтобы они отреагировали на это», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что сегодня международное право полностью разрушено и растоптано, и сложно назвать хотя бы одну организацию, которая осудила бы данные действия США и Израиля.

Джалали также подчеркнул необходимость расследовать и решение о начале конфликта против Ирана, который, по его словам, был совершён без причин и оснований.

«Почему они решили её (агрессию. — RT) осуществить? Мы вели переговоры с американцами и нормально жили своей жизнью. И в середине переговоров они атаковали нас. Это трагедия и катастрофа. Международное сообщество должно как-то отреагировать и осудить эту агрессию», — сказал посол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по начальной школе в Минабе продолжается.

28 февраля ракетному удару подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Погибло более 160 человек.

