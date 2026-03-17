ЦАХАЛ заявил об уничтожении штаб-квартиры ВМС КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении штаб-квартиры военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно официальному сообщению в Telegram-канале ведомства, атака была произведена военно-воздушными силами в минувшую пятницу на основе точных разведывательных данных.
В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.
В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.
В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.