ЦАХАЛ заявил об уничтожении штаб-квартиры ВМС КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении штаб-квартиры военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источник: Аргументы и факты

Согласно официальному сообщению в Telegram-канале ведомства, атака была произведена военно-воздушными силами в минувшую пятницу на основе точных разведывательных данных.

Согласно официальному сообщению в Telegram-канале ведомства, атака была произведена военно-воздушными силами в минувшую пятницу на основе точных разведывательных данных.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.

В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.

В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше