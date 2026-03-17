Мог бы делать всё: Трамп хочет, чтобы ему принадлежала «честь взятия Кубы»

Трамп заявил, что собирается освободить или взять Кубу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы ему принадлежала «честь взятия Кубы». Об этом политик сказал в понедельник 16 марта во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь», — сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что для него не имеет значения, будет ли Куба «освобождена» или «взята» Соединёнными Штатами.

«Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду», — сказал он журналистам, добавив, что власти Кубы ведут переговоры с Вашингтоном.

Ранее Трамп утверждал, что Куба сама заинтересована в заключении соглашения с Вашингтоном. В противном случае США «готовы применить иные меры»,

Также Трамп заявлял, что рассматривает установление контроля над Кубой как один из вариантов развития событий на Острове Свободы. При этом речь может идти не только о сделке между Вашингтоном и Гаваной, но и о силовой операции.

Тем временем на Кубе полностью отключилась национальная энергосистема, страна столкнулась с блэкаутом.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше