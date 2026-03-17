СМИ: США перебросили из Персидского залива два из трех тральциков

FT: два из трех американских тральщика прибыли к берегам Малайзии.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Два из трех тральщиков ВМС США прибыли к берегам Малайзии из Персидского залива для «логистической остановки», третий находится в пути, пишет издание Financial Times со ссылкой на представителя Пятого флота ВМС США.

Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на нежелание союзников предоставить минные тральщики для помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива.

«ВМС США подтвердили, что два из трех базирующихся в Персидском заливе боевых кораблей, способных к разминированию, преодолели 4 тысячи миль (около 6,4 тысячи километров — ред.) до Малайзии для “логистической остановки”, — говорится в статье.

Указывается, что суда USS Santa Barbara и USS Tulsa были замечены в малайзийском контейнерном терминале Баттерворт в воскресенье, в то время как судно USS Canberra, согласно данным трекинг-сервисов, на данный момент находится у берегов индийского штата Керала.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

