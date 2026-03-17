Иран атаковал базу США в Катаре и инфраструктуру ПРО в Израиле

«Был успешно проведен 57-й этап операции “Правдивое обещание 4” против целей в самом сердце оккупированных территорий (в Израиле — ред.), что включало в себя инфраструктуру управления и связи, а также противоракетной обороны», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.
Корпус стражей также сообщил, что атаковал американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре и место дислокации американских военных, применив ракеты «Зульфикар» и «Каям», а также ударные беспилотники.
Для ударов по целям в Израиле, отметили в КСИР, были использованы баллистические ракеты «Хейбаршекан», «Эмад» и «Гадр».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.