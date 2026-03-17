Глава СВР Польши Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране

Глава Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил газете Rzeczpospolita, что в республике становится всё больше пророссийских настроений.

«Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности…», — отметил он.

Стружик добавил, что число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тыс. человек, может увеличиваться.

«Мы внимательно следим за многими случаями», — заключил генерал.

В Myśl Polska ранее писали, что польское руководство дорого заплатит за выбранный антироссийский курс.