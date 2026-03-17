Трамп назвал честью «взять Кубу»

Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что для него было бы честью «взять Кубу». Он уточнил, что речь идёт о «какой-то форме» контроля, и добавил: «Я мог бы сделать с ней всё, что захочу».
Ранее Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, торгующих нефтью с Кубой, и объявил чрезвычайное положение, ссылаясь на угрозу нацбезопасности. Куба расценила это как энергетическую блокаду, направленную на удушение экономики.
Напомним, на Кубе зафиксировано полное отключение национальной электроэнергетической системы. Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba официально подтвердила масштабный сбой, оставивший остров без электричества, и объявила о начале экстренных восстановительных работ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, пойдут ли США в отношении Кубы по сценарию Венесуэлы или Ирана.
