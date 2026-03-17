Вашингтон
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал базу США в Катаре и цели в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении 57-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», в ходе которого были атакованы американская база «Аль-Удейд» в Катаре и объекты противоракетной обороны в Израиле.

По данным иранского агентства Fars, для ударов по целям в Катаре использовались ракеты «Зульфикар» и «Каям», а также ударные беспилотники. Для поражения инфраструктуры в Израиле применены баллистические ракеты «Хейбаршекан», «Эмад» и «Гадр».

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что в случае удара США по острову Харк все нефтегазовые объекты стран-агрессоров превратятся в «горы пепла».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
