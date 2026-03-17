Трамп заявил, что Иран хочет получить ядерное оружие и применить его

«У них был бы ядерный боезаряд в течение месяца, если брать за точку отсчета эту бомбардировку. И они бы применили его сначала по Израилю, а затем по [остальному] Ближнему Востоку», — считает американский лидер. Он имел в виду нанесенные 22 июня 2025 года американские удары с воздуха по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На взгляд главы администрации США, Тегеран был бы готов «взорвать Ближний Восток». «А потом они бы пришли за нами (США — прим. ТАСС)», — полагает глава Белого дома.
Между тем Тегеран много раз подчеркивал, что не пытается создать ядерное оружие. Более того, никаких свидетельств разработки Ираном ядерного оружия не находили и западные спецслужбы. В конце января об этом свидетельствовала газета The New York Times. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено.
Кроме того, президент США назвал блестящим военачальником убитого американцами в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Ирана генерала Касема Сулеймани. «Он был жестоким, ужасным человеком, но блестящим генералом», — убежден Трамп. «Он в какой-то момент намеревался уничтожить пять наших военных баз», — утверждал американский лидер, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. «И они (иранские власти — прим. ТАСС) так и не смогли найти никого, способного заменить его, в плане его способностей», — считает президент.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.