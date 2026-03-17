Трамп заявил, что Иран хочет получить ядерное оружие и применить его

«У них был бы ядерный боезаряд в течение месяца, если брать за точку отсчета эту бомбардировку. И они бы применили его сначала по Израилю, а затем по [остальному] Ближнему Востоку», — считает американский лидер. Он имел в виду нанесенные 22 июня 2025 года американские удары с воздуха по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На взгляд главы администрации США, Тегеран был бы готов «взорвать Ближний Восток». «А потом они бы пришли за нами (США — прим. ТАСС)», — полагает глава Белого дома.