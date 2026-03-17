Глава МИД Ирана Аракчи опроверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что не ведет переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг сообщения западных СМИ о том, что он ведет переговоры со спецпредставителем президента США Стифом Уиткоффом.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники утверждало, что глава иранского внешнеполитического ведомства в последние дни якобы направлял Уиткоффу текстовые сообщения, касающиеся прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его “работодатель” принял решение покончить с дипломатией, нанеся очередной незаконный военный удар по Ирану», — заявил Аббас Аракчи.

Он также отметил, что любые утверждения о продолжающихся контактах направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность.

В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран не испытывает доверия к президенту США Дональду Трампу.

Ранее американский лидер заявил, что венная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако это произойдет не на текущей неделе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше