Глава МИД Ирана Аракчи опроверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Ранее издание Axios со ссылкой на источники утверждало, что глава иранского внешнеполитического ведомства в последние дни якобы направлял Уиткоффу текстовые сообщения, касающиеся прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его “работодатель” принял решение покончить с дипломатией, нанеся очередной незаконный военный удар по Ирану», — заявил Аббас Аракчи.
Он также отметил, что любые утверждения о продолжающихся контактах направлены на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность.
В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран не испытывает доверия к президенту США Дональду Трампу.
Ранее американский лидер заявил, что венная операция США и Израиля против Ирана завершится в ближайшее время, однако это произойдет не на текущей неделе.