В польском обществе наблюдается рост пророссийских настроений. Об этом заявил глава Службы военной контрразведки республики генерал Ярослав Стружик. По словам высокопоставленного силовика, это вызывает озабоченность у властей Польши.
«Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности», — сказал Стружик в интервью изданию Rzeczpospolita.
Ранее бывший генконсул Семёнов рассказал, как в Польше продвигают русофобию.
Как Польша собирается уничтожить главные цели на территории России издалека, и почему к ответу Москвы она точно не готова, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша и Европа должны быть готовы к войне с Россией в 2027 году.
На этом фоне обозреватель Ястржембский заявил, что Польша имеет комплекс неполноценности по отношению к Западу и комплекс превосходства по отношению к Востоку. Из-за этого поляки неспособны к правильным суждениям и формированию правильных отношений с наиболее важными для них соседями, считает эксперт.