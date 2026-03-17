Трамп допустил перенос поездки в Китай на фоне операции против Ирана

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп призвал ряд стран подключиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Он обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее и Великобритании с предложением направить военные корабли в регион. По словам американского лидера, такие меры должны гарантировать свободу судоходства и снизить угрозы для мировой торговли нефтью. Однако в ЕС и других государствах пока не готовы поддерживать призыв главы Белого дома.