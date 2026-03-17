Мелони: отправка кораблей в Ормузский пролив станет шагом к конфликту

РИМ, 17 мар — РИА Новости. Отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента США Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

«Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому мы говорим о Красном море. В Ормузском проливе ситуация, безусловно, сложнее, поскольку это означало бы шаг вперед в направлении вовлеченности. …. Вмешательство объективно означает шаг вперед в направлении участия», — заявила она в эфире телеканала Rete4.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в понедельник выступил против расширения мандата военно-морских миссий Евросоюза Aspides и Atalanta, действующих в Красном море и Аденском заливе, на Ормузский пролив у берегов Ирана. Таяни в этой связи призвал к укреплению миссии Aspides.

Другой вице-премьер, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что отправка военных кораблей к Ормузскому проливу по призыву президента США Дональда Трампа означала бы вступление в конфликт.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС обсуждает изменение мандата военно-морской миссии в Красном море Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов, и переводу ее в Ормузский пролив.

Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
