Посол Ирана отметил роль РФ в архитектуре безопасности Ближнего Востока

Казем Джалали рассказал, что государства могут разработать единый план.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Иран могли бы объединить усилия в создании архитектуры безопасности Ближнего Востока, РФ должна играть в этом процессе значимую роль. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью «Известиям».

Дипломату был задан вопрос о том, должна ли Россия играть значимую роль в архитектуре безопасности на Ближнем Востоке. «Да, Россия как раз — региональная страна, — отметил Джалали, противопоставляя этот факт попыткам внерегиональных держав вмешиваться в дела Ближнего Востока. — Вы знаете, что российские коллеги также выпустили свое видение о том, какой должна быть архитектура безопасности на Ближнем Востоке и конкретно в Персидском заливе. У нас тоже была инициатива обеспечения безопасности Персидского залива. Мы можем объединить все усилия и взгляды с тем, чтобы у нас была разработана единая архитектура безопасности».

Посол добавил, что, учитывая агрессию внешних сил против Ирана, «гарантии [безопасности] должны задавать страны региона».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
