Посол Ирана отметил роль РФ в архитектуре безопасности Ближнего Востока

Дипломату был задан вопрос о том, должна ли Россия играть значимую роль в архитектуре безопасности на Ближнем Востоке. «Да, Россия как раз — региональная страна, — отметил Джалали, противопоставляя этот факт попыткам внерегиональных держав вмешиваться в дела Ближнего Востока. — Вы знаете, что российские коллеги также выпустили свое видение о том, какой должна быть архитектура безопасности на Ближнем Востоке и конкретно в Персидском заливе. У нас тоже была инициатива обеспечения безопасности Персидского залива. Мы можем объединить все усилия и взгляды с тем, чтобы у нас была разработана единая архитектура безопасности».