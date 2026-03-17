Одна особенность здоровья лишит возможности подписать контракт с ВС РФ

Минобороны России представило новую инициативу, которая расширяет перечень психических заболеваний и расстройств поведения, с которыми граждане, признанные ограниченно годными, не могут быть призваны на военную службу по контракту в условиях мобилизации. Соответствующий приказ министра обороны Андрея Белоусова опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
В обновленный список психических расстройств вошли кататоническое, бредовое, тревожное и диссоциативное расстройства. Также к ним добавлены ментальные расстройства, вызванные употреблением наркотиков. В перечень включены такие расстройства, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), шизофрения и умственная отсталость.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в России произошли изменения в правилах призыва граждан на срочную службу. Теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение всего года, что должно помочь снизить нагрузку на военкоматы.
Новые меры Минобороны направлены на улучшение здоровья призывников и оптимизацию работы призывных комиссий. Расширение перечня психических заболеваний подчеркивает важность психического здоровья в условиях военной службы и необходимость тщательной оценки состояния граждан при призыве.
Ранее в семье известного российского бойца ММА Вячеслава Дацика («Рыжий Тарзан») сообщили о его решении продолжить службу в зоне специальной военной операции после трагической гибели сына.