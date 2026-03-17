Сервисы кикшеринга рассказали, как будут работать без интернета в Москве

РИА Новости: сервисы кикшеринга в Москве будут работать за счет "белых списков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сервисы кикшеринга рассказали РИА Новости, что в условиях ограничений работы мобильного интернета в некоторых районах Москвы, будут продолжать работу за счет «белых списков» и технологий поездок по смс.

«При неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса, в предложенном меню выбрать опцию “арендовать по SMS” и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката — его нужно будет просто отправить», — сообщили в «МТС Юрент».

Как пояснили в компании, после отправки смс электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом.

Whoosh также отметил, что использует технологию для поездок по смс в условиях ограничения мобильного интернета.

Кроме того, кикшеринги «МТС Юрент» и «Яндекс Go» включены в «белый список» Минцифры России, следовательно, они должны оставаться доступными даже при ограничениях в работе мобильного интернета.

Компания Whoosh передала в ведомство все требуемые документы для включения в «белый список» Минцифры РФ и ожидает ответа от регулятора.

В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

