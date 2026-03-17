В Польше забили тревогу из-за роста пророссийских настроений в стране

Глава Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране.
В интервью газете Rzeczpospolita он отметил, что это вызывает озабоченность и требует оперативного наблюдения, особенно в армии, численность которой превышает 200 тысяч человек.
По его данным, среди лиц, совершающих диверсии против критической инфраструктуры, около 50% — граждане Украины, несколько десятков процентов — белорусы, а 20% — поляки.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не планирует принимать участие в операции по восстановлению судоходства в проливе Ормуз как этого требует США.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.