Американский генерал публично опозорился в Киеве

Генерал ВС США Агуто напился в Киеве и потерял секретные документы.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский генерал Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и устроил пьянку в Киеве, об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора Пентагона.

«Агуто ввез секретные материалы на Украину вопреки указаниям посла США и впоследствии оставил секретные материалы в украинском поезде в Польше во время своего возвращения в Германию», — говорится в отчете.

Кроме того, Агуто явился в состоянии алкогольного опьянения на встречу с госсекретарем США, организованную послом США на Украине, и на встречу с двумя украинскими генералами.

«В период с 20 по 24 мая 2024 года министерство обороны получило три анонимные жалобы, содержащие обвинения в адрес Агуто», — подчеркивается в отчете.

Упомянутая в отчете ночь распития спиртных напитков произошла 13 мая 2024 года во время девятидневной поездки в Украину.

Во время встречи в комнате Агуто после ужина двое свидетелей сообщили, что видели, как он упал назад и ударился затылком о стену. Согласно отчету, утром у него также был заметный след на лбу.

Подразделение SAG-U, которым руководил генерал Агуто, впоследствии перешло под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда, который сейчас продолжает координировать помощь секретным службам Украины.

Информацию о потере Агуто секретных документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона.

