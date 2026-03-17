Власти Кубы начали запускать региональные электросистемы после блэкаута

Власти Кубы начали запуск микросистем электроснабжения в ряде регионов страны после полного отключения национальной энергосистемы. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Unión Eléctrica de Cuba в социальной сети X*.
Также отмечается, что компания Energás ввела в эксплуатацию один из генерирующих блоков.
Ранее в понедельник в Unión Eléctrica сообщили о полном отключении Национальной электроэнергетической системы Кубы, после чего были задействованы протоколы восстановления электроснабжения.
Полный блэкаут на Кубе произошел и менее двух недель назад. Тогда причиной стала авария на теплоэлектроцентрали «Антонио Гитеррас». Еще один сбой, который оставил без электроэнергии столичный регион страны, произошел 10 марта.
