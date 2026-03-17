TOLOnews: в результате ударов Пакистана по Кабулу погибли 250 человек

В результате ударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек.
Об этом сообщает афганский портал TOLOnews со ссылкой на Минздрав Афганистана.
Также, по его информации, пострадали более 400 человек.
Днём ранее беспилотники пакистанской армии атаковали Кабул, в различных районах города раздались взрывы.
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.