ЦТАК: Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвящённого освобождению Курской области

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвящённого операции по освобождению Курской области.
Об этом сообщает ЦТАК.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 16 марта руководил на месте строительством Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции», — передаёт агентство.
Отмечается, что Мемориальный музей боевых подвигов будет построен по случаю первой годовщины освобождения Курской области.
Ранее глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов заявил о помощи военнослужащих КНДР в работе по разминированию территории приграничных районов региона.
Узнать больше по теме
