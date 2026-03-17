В США назвали реальное число солдат, пострадавших при операции против Ирана

Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе операции в Иране, достигло 200 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на капитана Тима Хокинса, официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM).
По данным ведомства, за последние шесть дней количество пострадавших увеличилось на 60 человек. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся десять военнослужащих.
При этом подавляющее большинство пострадавших (более 180 человек) получили незначительные травмы и уже вернулись в строй.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран.
В Белом доме объяснили начало атаки якобы исходящими со стороны Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США также призвало население Ирана выступить против действующего правительства и взять власть в свои руки.
В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд других ключевых представителей руководства исламской республики.
В ответ Иран начал собственные операции против Израиля, а также против объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.